Суд взыскал с Evraz plc в пользу «Евраза» 97,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Евраз НТМК» к зарегистрированной в Великобритании Evraz plc. С компании взыскано почти 97,6 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы суда. Решение вынесено 11 февраля на закрытом заседании — ходатайство истца о рассмотрении дела в таком режиме было удовлетворено еще в ноябре. Мотивировочная часть решения пока отсутствует.

Детали спора не раскрываются, однако известно, что он касается взыскания задолженности и обращения взыскания на имущество. Ранее Evraz plc поясняла, что «Евраз НТМК» требует погасить долг за счет изъятия активов британской структуры в России.

Evraz plc ранее выступала контролирующим лицом группы «Евраз», владея через «Евраз НТМК» такими активами, как Западно-Сибирский меткомбинат, Качканарский ГОК и «Евраз ванадий Тула». Напрямую британской компании принадлежали 93,24% угольной компании «Распадская» и 51% ГМК «Тимир».

В ноябре президент РФ Владимир Путин разрешил российской структуре АО «Евраз КГОК» выкупить доли в «Распадской» и «Тимире» у Evraz plc. Сделки соответствуют планам холдинга по редомициляции: в июле прошлого года «Евраз» объявил о создании ПАО в Нижнем Тагиле, которое объединит все российские активы, а Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права Evraz plc в «Евраз НТМК» и удовлетворил иск о взыскании с Evraz Group S.A. и Evraz plc около 196,7 млрд руб. и $172,8 млн.

