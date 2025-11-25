Британцы выходят из забоя

Российская структура холдинга «Евраз» получила разрешение президента на приобретение у британской Evraz plc акций угольной компании «Распадская» и железорудного проекта «Тимир». Это соответствует общим планам «Евраза» по переезду в РФ. Акции «Распадской», для которой британская юрисдикция Evraz plc была одним из препятствий для выплат дивидендов, позитивно отреагировали на новости. Но аналитики сомневаются, что компания будет платить акционерам до восстановления конъюнктуры угольного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ Фото: Дарья Кузнецова, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин разрешил российской структуре горно-металлургического холдинга «Евраз» АО «Евраз КГОК» приобрести 93,24% ПАО «Распадская» и 51% ЗАО ГМК «Тимир» у британской Evraz plc. Соответствующее распоряжение опубликовано вечером 25 ноября. В «Евразе» комментарий не предоставили.

Сделки соответствуют планам «Евраза» по переезду в российскую юрисдикцию. В июле холдинг объявил о создании ПАО в Нижнем Тагиле, которое объединит металлургические комбинаты, горнорудные и прочие российские активы. До того Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права Evraz plc в АО «Евраз НТМК» и вынес решение по иску АО «Евраз КГОК» о взыскании 196,66 млрд руб., $172,8 млн с Evraz Group S.A. и Evraz plc и истребовании их имущества в счет долга.

На конец 2021 года 28,64% Evraz plc, согласно отчетности, контролировал Роман Абрамович, 19,32% — Александр Абрамов, 9,65% — Александр Фролов.

После введения Великобританией санкций против Evraz plc и ряда основных акционеров листинг компании на Лондонской фондовой бирже был приостановлен, возможность выплаты дивидендов ограничена, управление осложнилось, отмечала Evraz plc.

«Распадская» входит в число крупнейших производителей металлургического угля в России, говорится в обзоре «Т-Инвестиций». Компания занимала 17% в общей добыче угля в РФ на 2024 год, по данным MMI. По итогам первой половины 2025 года «Распадская» сократила продажи угля на 10%, до 6,4 млн тонн, добыча составила 8,9 млн тонн против 9,9 млн тонн годом ранее, сообщали «Альфа-Инвестиции» со ссылкой на отчетность компании. Выручка за шесть месяцев 2025 года снизилась на 30% год к году, до $699 млн, показатель EBITDA составил минус $99 млн, чистый убыток — $199 млн.

«Тимир» включает в себя четыре железорудных месторождения в Якутии — Горкитское, Тарыннахское, Десовское и Таежное с суммарными запасами 5 млрд тонн. «Евраз» приобрел 51% в «Тимире» в 2013 году у АЛРОСА за 4,95 млрд руб., алмазодобывающая компания сохранила 49%. В 2023 году бывший тогда гендиректором АЛРОСА Сергей Иванов говорил “Ъ”, что компания рассматривает различные варианты и готова как продать пакет, так и остаться миноритарным партнером с «Евраз» (см. “Ъ” от 17 мая 2023 года).

Акции «Распадской» на Московской бирже 25 ноября подскочили на фоне новостей о выходе распоряжения президента. К 21:00 стоимость бумаг достигла 173,55 руб. за акцию, прибавив почти 4,5% за час, следует из данных площадки. Британская регистрация Evraz plc считалась одним из основных препятствий для выплаты дивидендов «Распадской». Последний раз компания выплачивала дивиденды за девять месяцев 2021 года. Но советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников не ждет улучшения ситуации с дивидендами «Распадской» в ближайшие два года. Аналитики «Т-Инвестиций» в своем прогнозе закладывают восстановление показателей компании с 2027 года за счет улучшению конъюнктуры.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова