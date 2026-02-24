В Приморье задержан подозреваемый в госизмене

Житель Приморского края задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Украины, сообщил Telegram-канал Антитеррористической комиссии региона.

«Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием»,— указано в сообщении. Утверждается, что задержанный через мессенджер Telegram «передавал врагам данные об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуре железнодорожных путей».

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток