Наркотрафик потерял лицо

Волна насилия захлестнула Мексику после гибели главного наркобарона Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо, которого власти страны ликвидировали при участии США. Члены созданного им картеля «Новое поколение Халиско» начали операцию возмездия: боевики устроили восстания в девяти штатах и заблокировали более 250 федеральных дорог. Аэропорты страны работают с перебоями, перевозчики отменяют рейсы в Мексику, а туристы оказались заблокированы на курортах Пуэрто-Вальярты. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила о координации федеральных и региональных сил для восстановления порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник мексиканской прокуратуры во время протестов в городе Сапопан, 22 февраля 2026 года

Фото: Ulises Ruiz / AFP Сотрудник мексиканской прокуратуры во время протестов в городе Сапопан, 22 февраля 2026 года

Фото: Ulises Ruiz / AFP

Немесио Осегера Сервантес был одним из наиболее разыскиваемых преступников в мире, в США за информацию о нем предлагали $15 млн. Выросший в бедности, он создал с нуля картель «Новое поколение Халиско», который превратился в военизированную структуру, открыто выступающую против властей Мексики. Картель известен своей жестокостью и хорошей оснащенностью: на его вооружении — беспилотники, бронетехника и ракетные установки. Миллиардные доходы позволяют наркокартелю приобретать дорогостоящее вооружение: в отличие от других криминальных структур, он диверсифицировал источники дохода, занимаясь не только производством и контрабандой наркотиков, но и нелегальной добычей природных ресурсов. При этом через него по-прежнему проходят колоссальные объемы наркотрафика: «Новое поколение Халиско» лидирует по поставкам фентанила и метамфетамина в США.

Операция мексиканской армии и нацгвардии по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля в городе Тапальпа штата Халиско, где находится штаб-квартира картеля. Между военными и боевиками завязался ожесточенный бой, в ходе которого 59-летний наркобарон был тяжело ранен. Он скончался во время транспортировки на вертолете в госпиталь Мехико.

Минобороны страны выпустило заявление по следам этих событий, в котором говорится, что «военнослужащие подверглись нападению и в целях самообороны отразили агрессию». Согласно документу, в результате боестолкновения четверо членов картеля погибли на месте, еще трое были ранены, один из них впоследствии скончался. Два члена картеля задержаны. Правительственным силам также удалось захватить оружие, в том числе ракетные установки, способные сбивать самолеты или уничтожать бронетехнику.

Как сообщили агентство Reuters и газета The Washington Post со ссылкой на источники в Минобороны США, операция стала результатом совместных действий мексиканских военных и американской оперативной группы. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опубликовала пост в соцсети X, подтвердив, что США «оказали разведывательную поддержку мексиканскому правительству для содействия операции в Тапальпе». «Эль Менчо был одной из главных целей для правительств Мексики и США как один из крупнейших поставщиков фентанила на нашу землю»,— написала она, отметив, что в 2025 году основанный наркобароном картель признан в США террористической организацией. «Президент Трамп дал ясно понять — США добьются того, чтобы наркотеррористы, отправляющие смертоносные наркотики на нашу землю, наконец предстали перед суровым правосудием, которого они давно заслуживают»,— добавила госпожа Левитт, поблагодарив власти Мексики.

После гибели Эль Менчо погромы и беспорядки начались как минимум в девяти штатах. Члены картеля поджигали автобусы и автомобили, громили магазины, на улицах происходили перестрелки с военнослужащими и сотрудниками сил безопасности. В штате Халиско, где расположены основные курортные зоны, введен режим чрезвычайного положения. Американские СМИ публиковали кадры из Пуэрто-Вальярты со следами погромов. Посольства ряда иностранных государств, включая Россию, призвали туристов не покидать места проживания и воздержаться от поездок в штат Халиско. Перемещение по стране и за ее пределы серьезно затруднено. Ряд авиакомпаний уже отменили рейсы в курортную зону и столицу, в аэропортах царит хаос. Боевики картеля установили блокпосты на федеральных трассах в 20 штатах, правда, затем большинство из них было ликвидировано.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и подчеркнула, что ситуация остается стабильной в большей части страны. Она поблагодарила военных за проведенную операцию и указала, что федеральные и региональные власти работают в тесной координации для восстановления порядка.

Устранение Эль Менчо — крупнейшая операция против наркокартелей в Мексике, которая по резонансу превзошла даже поимку главы картеля «Синалоа» (прямого конкурента «Нового поколения Халиско») Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо, в 2016 году. Тогда наркобарон был экстрадирован в США, где сейчас отбывает пожизненный срок.

Фактически ликвидация лидера главного наркокартеля полностью меняет ситуацию как внутри Мексики, так и за ее пределами. У Эль Менчо нет явного преемника, поэтому эксперты прогнозируют борьбу за власть внутри картеля, которая может привести к его фрагментации. Сохраняется высокий риск продолжения столкновений между правительственными силами и боевиками «Нового поколения Халиско». Кроме того, «Синалоа» может попытаться укрепить свое влияние на фоне кризиса главного конкурента в стране.

Операция также обнажила степень взаимодействия разведслужб США и Мексики и фактически продемонстрировала, что угрозы президента Дональда Трампа в адрес наркокартелей и его тактика давления на мексиканские власти принесли плоды.

Устранение наркотеррориста номер один может дать республиканцам дополнительный козырь в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, тем более что операция прошла за день до первого в новый президентский срок обращения Дональда Трампа к Конгрессу «О положении страны». Ожидается, что ликвидация Эль Менчо станет одной из центральных тем выступления главы Белого дома наравне с вопросами миграции.

При этом пока неясно, сможет ли ликвидация наркобарона переломить трафик фентанила в США. Реальный успех в долгосрочной перспективе будет зависеть от нескольких факторов, прежде всего от способности Мексики справиться с беспорядками. Не исключено, что, отрубив одну голову гидре, США столкнутся с несколькими новыми — из-за фрагментации наркокартеля.

Вероника Вишнякова