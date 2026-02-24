WP: Кейн признал нехватку оружия у США для удара по Ирану из-за Израиля и Украины

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупредил президента Дональда Трампа, что американские запасы критически важных боеприпасов истощены из-за продолжения поддержки Израиля и Украины. Это создает повышенные риски для возможной крупной военной операции против Ирана, сообщил он.

Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, на встрече в Белом доме на прошлой неделе господин Кейн сказал господину Трампу и его помощникам, что любая масштабная кампания против Ирана столкнется с трудностями из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки союзников. Генерал также выразил обеспокоенность сложностью операции и вероятностью потерь среди американских военных.

После публикации материала Axios Дональд Трамп в соцсетях опроверг информацию о том, что Дэн Кейн «против войны с Ираном». «Генерал Кейн, как и все мы, предпочел бы обойтись без войны, но если будет принято решение выступить против Ирана на военном уровне, то, по его мнению, это будет легкая победа»,— написал он в соцсети Truth Social.