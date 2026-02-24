Трамп опроверг инсайд о нежелании своего главного советника атаковать Иран

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил Белый дом о последствиях удара по Ирану. Атака, считает главный военный советник президента США, может обернуться долгим, затяжным военным конфликтом с серьезными рисками потерь среди американских военных. Об этом сообщило Axios со ссылкой на источники.

Мнение генерала Кейна может иметь решающее значение, поскольку он пользуется глубоким уважением Дональда Трампа, пишет Axios. При этом собеседники издания указывают: генерал поддержит и исполнит любое решение президента. По их словам, он не скептичен по отношению к возможной кампании, а скорее «трезво и реалистично» оценивает шансы на успех и последствия начала войны с Ираном.

Дональд Трамп назвал утверждения Axios лживыми. «Генерал Кейн, как и все мы, предпочел бы обойтись без войны, но если будет принято решение выступить против Ирана на военном уровне, то, по его мнению, это будет легкая победа»,— написал президент в соцсети Truth Social. По словам президента, генерал хорошо знает Иран, так как руководил операцией «Полуночный молот» — атакой на иранские ядерные объекты. «Он знает только одно — как побеждать, и если ему прикажут, он будет впереди всех»,— добавил господин Трамп.

Президент сообщил, что был бы рад заключить ядерную сделку с Ираном. «Но если мы ее не заключим, это будет очень плохой день для этой страны и, к большому сожалению, для ее народа»,— заключил Дональд Трамп.