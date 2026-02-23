Трамп опубликовал ИИ-видео, где он бьет и побеждает канадских хоккеистов

Президент Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью видео, на котором он выступает за сборную США по хоккею и играет против канадцев.

В ролике господин Трамп, в деловом костюме и на коньках, забрасывает шайбы и ведет себя агрессивно по отношению к соперникам. На одних кадрах он толкает игроков канадской команды и валит их на лед, на других — сбрасывает перчатки и избивает оппонента. Видео завершается победой американской сборной.

Накануне сборная США в овертайме обыграла команду Канады со счетом 2:1 в финале Олимпиады в Италии. Американцы завоевали золото на олимпийском хоккейном турнире впервые с 1980 года. После победы Дональд Трамп в ироничной манере прокомментировал успех в соцсети, в шутку посетовав на «несправедливость» того, что Соединенные Штаты побеждают слишком часто.