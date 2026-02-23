Reuters: в поиске наркобарона Эль Менчо помогала новая военная группа США

Американская оперативная группа, специализирующаяся на сборе данных о наркокартелях, участвовала в операции по задержанию главы мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо, сообщил Reuters представитель Минобороны США.

Чиновник подчеркнул, что сам рейд был мексиканской военной операцией. Вашингтон подготовил для Мехико подробный пакет целей, содержавший информацию, предоставленную правоохранительными органами и разведкой США.

О новой американской группе JITF-CC, занимающейся картелями, известно немного. На сайте указано, что ее цель — «выявлять, нарушать и демонтировать операции картелей, представляющие угрозу для США вдоль границы между США и Мексикой».

Операция по аресту Эль Менчо состоялась 22 февраля. Мексиканские спецназовцы вступили в перестрелку с членами картеля, четверо боевиков были ликвидированы. Наркобарон получил тяжелые ранения и скончался при транспортировке в Мехико. После этого члены картеля устроили беспорядки в стране. По данным властей Мексики, в ходе операции и последовавших беспорядков погибли по меньшей мере 62 человека. В их числе 34 предполагаемых члена картеля, 25 военнослужащих Национальной гвардии Мексики, один государственный прокурор, один сотрудник службы безопасности и один гражданский.

