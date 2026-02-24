«Аэрофлот» расширит парк дальнемагистральных бортов за счет iFly

Чартерный перевозчик iFly передал «Аэрофлоту» (MOEX: AFLT) в «мокрый лизинг» (аренда вместе с экипажем) четвертый широкофюзеляжный самолет Airbus A330. Как рассказали источники “Ъ”, 24-летний лайнер уже выполняет рейсы из Москвы во Владивосток и Хабаровск. В конце 2024 года авиакомпания уже передала нацперевозчику три таких борта, однако у одного из них (2009 года выпуска) в конце прошлого года сломался двигатель.

В парке iFly после 2022 года числится шесть A330, все они находятся в двойной регистрации и не могут летать за рубеж. Два оставшихся у перевозчика самолета не эксплуатируются по техническим причинам.

В «Аэрофлоте» подтвердили расширение соглашения до четырех воздушных судов. «После завершения техобслуживания четвертый самолет также будет задействован в маршрутной сети авиакомпании», — сообщили в компании. В iFly от комментариев воздержались.

Собственный парк широкофюзеляжных самолетов группы «Аэрофлот» насчитывает 59 бортов, включая 41 лайнер головной компании (A350, A330 и Boeing 777) и 18 самолетов «России» (B-777 и B-747). Из них на техобслуживании находятся 17 машин. В компании уточнили, что 48 самолетов задействованы в производственной программе, причем пять проходят плановое обслуживание C-Check, а 12 — более сложные формы работ. Больше года на земле простаивают по одному A350, A330 и B-777 у «Аэрофлота», а также четыре B-777 и пять из восьми B-747 у «России». Последние, как писал “Ъ”, принадлежат европейским структурам российских лизингодателей и находятся в двойной регистрации с Ирландией. В «Аэрофлоте» пообещали вернуть еще один из B-747 в эксплуатацию после обслуживания.

