Британское правительство начнет публикацию документов об Эпштейне

Британское правительство объявило о планах начать публикацию материалов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна и бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, с начала марта. Об этом сообщил Даррен Джонс, главный секретарь премьер-министра Кира Стармера, выступая в парламенте.

Полиция Лондона задержала господина Мандельсона по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Расследование началось после публикации Министерством юстиции США новых документов по делу Эпштейна, которые показали, что в 2009 году, когда господин Мандельсон занимал пост министра по делам бизнеса в правительстве Гордона Брауна, он переслал внутренний документ британского правительства Эпштейну.

Господин Джонс отметил, что правительство планирует опубликовать первую серию документов в начале марта. Он также добавил, что часть материалов сейчас остается у полиции в связи с расследованием, и эта часть будет опубликована позже по согласованию с правоохранительными органами.

В феврале британский парламент обязал кабинет министров рассекретить все материалы, касающиеся назначения господина Мандельсона послом в США в 2024 году. При этом, как признал премьер-министр Кир Стармер, несмотря на сведения службы безопасности о связях Мандельсона с Эпштейном, его кандидатуру все же утвердили.