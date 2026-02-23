Над Краснодарским краем вечером 23 февраля уничтожили 11 дронов

Дежурные средства ПВО за пять часов 23 февраля уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России, включая 11 беспилотников над Краснодарским краем и 12 — над Крымом. Попытка атаки была предпринята с 15:00 до 20:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

Еще восемь дронов перехватили над акваторией Азовского моря, семь — над Черным морем. Над Белгородской областью сбили шесть летательных аппаратов, а над Брянской — один.

В различных городах и районах Кубани в течение дня 23 февраля неоднократно объявляли об угрозе нападения БПЛА. В период с 12.00 мск до 15.00 мск над регионом ликвидировали 4 беспилотника.

По решению Росавиации закрывались аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика.

Анна Гречко