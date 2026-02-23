Президент Узбекистана наградил спасшего ребенка в Петербурге дворника

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении медалью «Жасорат» дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас ребенка, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов в Telegram.

Инцидент произошел на улице Петрозаводской, где семилетний мальчик с аутизмом играл на подоконнике, открыл окно и выпал. Рядом работал 37-летний дворник из Узбекистана. Он успел поймать ребенка и смягчил падение собственным телом, получив травму руки.

Спасенный мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации. Господин Ибадуллаев признался в интервью, что сильно испугался случившегося. Мужчина приехал в Северную столицу четыре месяца назад. В Узбекистане у него остались четверо детей и родители.

Главред «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила о присуждении Хайрулло Ибадуллаеву премии имени Тиграна Кеосаяна.