Спасший ребенка дворник из Петербурга получит премию Кеосаяна

Петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев будет награжден премией имени Тиграна Кеосаяна за спасение семилетнего мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Инцидент произошел 22 февраля на Петрозаводской улице в Петроградском районе. Ребенок, сидевший на подоконнике в своей комнате и игравший на планшете, по неосторожности открыл окно и забрался на подоконник, откуда сорвался вниз. Мальчика сумел поймать и смягчить падение дворник из Узбекистана — 37-летний Хайрулло Ибадуллаев.

В момент спасения мужчина получил травмы — перелом кисти и ребер. Несмотря на это, он донес ребенка до консьержа. Медики диагностировали у мальчика перелом руки, его жизни ничего не угрожает. Следственные органы Петроградского района проводят проверку по факту произошедшего.

По словам госпожи Симоньян, в ближайшее время ее помощники свяжутся с дворником, чтобы вручить ему премию в размере 1 млн руб. Это уже четвертая премия имени Тиграна Кеосаяна: ранее награды получили воспитательницы из Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова за защиту детей от напавшего с ножом мужчины.