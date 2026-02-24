07 Далеко не улетишь

«Аэрофлот» забрал у iFly все летающие Airbus A330

07 Погрузка подкинула проблем

В 2025 году грузооборот на сети ОАО РЖД сократился на 5,6%

07 Запад засмотрелся на восток

Глобальные инвесторы сократили вложения в американский рынок акций

08 Депозиты сбрасывают проценты

Ставки по коротким вкладам опустились до двухлетнего минимума

08 Хакеры предложат право выкупа

Рост штрафов за утечку персональных данных приведет к учащению шантажа

08 Блогерами не становятся

VK может закрыть школу для создателей контента

08 Пробивная сила

Крупный бизнес просит возможности покупать конкретные сведения из баз МВД

09 Китай расправил печи

Российский уголь подорожал в КНР из-за угрозы дефицита

09 Напитки займут четыре этажа

«Мултон Партнерс» может выкупить площади в «Level Work Воронцовская»

10 Наркокартельная зависимость

В охваченной беспорядками Мексике остаются около 3 тыс. российских туристов

10 Тариф «Погодный»

Спрос на услуги такси вырос на 7% из-за обильных снегопадов

10 Яблоку не дают упасть

Выпуск натурального сидра увеличился за год на 7,5% в условиях нехватки сырья

10 Гробовая тишина

Темпы роста ритуальной индустрии сократились до 3,3%