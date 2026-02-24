VK может закрыть «Школу авторов» из-за оптимизации бюджетов

VK (MOEX: VKCO) рассматривает возможность закрытия программы обучения блогеров «Школа авторов», запущенной в 2023 году. Об этом «Ъ» сообщили три источника на медиа- и ИТ-рынке. По их словам, проект сворачивают для оптимизации бюджетов и из-за недостатка пользовательского контента на платформе «VK Видео».

В VK опровергли закрытие. В компании заявили о планах усилить работу с авторами на всех платформах холдинга.

На момент запуска инвестиции в проект оценивались в 50–60 млн руб. Бесплатные курсы предназначались для авторов с аудиторией до 100 тыс. подписчиков. Число авторов на «VK Видео» за 2025 год выросло до 400 тыс., тогда как на YouTube, по данным Brand Analytics, еще по состоянию на март 2025 года оно составляло 5,3 млн.

Эксперты связывают возможное закрытие с оптимизацией расходов. Закрытие выглядит не как полное отсутствие спроса, а как рациональная оптимизация в точке, где ROI сложнее доказать, считает гендиректор D-Agency Игорь Демидов. Он отмечает, что монетизация на российских площадках ниже, чем на YouTube. Директор Института современных медиа Кирилл Танаев полагает, что изначальные цели проекта могли быть не достигнуты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Блогерами не становятся».