Блогерами не становятся

По данным “Ъ”, VK (MOEX: VKCO) планирует закрыть свою «Школу авторов», которую компания запустила для бесплатного обучения блогеров в 2023 году. Собеседники “Ъ” на медиарынке утверждают, что решение было принято из-за неэффективности проекта для бюджетов компании и недостатка блогерского контента на «VK Видео». В самом VK уверяют, что школу закрывать не планируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

VK может закрыть свою программу обучения блогеров, рассказали “Ъ” два источника на медиа- и ИТ-рынке и подтвердил еще один собеседник, близкий к компании. Речь идет о «Школе авторов», которую VK запустил в 2023 году в формате бесплатных курсов для блогеров сервиса. По словам собеседников “Ъ”, проект хотят закрыть для оптимизации бюджетов компании и в связи с недостатком пользовательского контента на платформе «VK Видео».

На момент запуска «Школы авторов» участники рынка оценивали инвестиции в этот проект от VK в 50–60 млн руб., сообщал РБК. Образовательная платформа включает в себя бесплатные курсы для блогеров и авторов сообществ «ВКонтакте» с аудиторией до 100 тыс. подписчиков. Сейчас в арсенале проекта есть курсы по созданию контента, маркетингу, ведению «Дзена», нативной рекламе и др. Ранее эксперты связывали запуск программы с желанием компании обучать авторов под свою площадку. По последним данным Brand Analytics на март 2025 года, число российских авторов в YouTube составляло 5,3 млн. Число авторов на платформе «VK Видео» за 2025 год выросло до 400 тыс., по данным компании.

По итогам девяти месяцев 2025 года рост выручки холдинга VK замедлился до 10% (111,3 млрд руб.) год к году (см. “Ъ” от 20 ноября 2025 года). Одним из основных доходов компании является выручка от онлайн-рекламы, за три квартала 2025 года она не уточнялась, но за аналогичный период 2024 года она составляла 65,9 млрд руб. при росте на 19%.

Впрочем, в VK “Ъ” сказали, что не закрывают школу.

«VK не закрывает и не планирует закрывать "Школу авторов"»,— заявил представитель холдинга. Он добавил, что компания планирует усилить работу с авторами на всех платформах холдинга, а грантовые программы для авторов продолжат работу.

При этом другие участники рынка также развивают направление обучения блогеров для своих платформ: в «Яндекс Ритме» “Ъ” сказали, что запустили курс с практическими рекомендациями по оформлению и продвижению контента в разных нишах. В Getblogger (входит в «МТС AdTech») ответили, что также развивают образовательное направление для авторов.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) закрытие инициативы от VK связывают с оптимизацией расходов и инвестиций в продукты, которые напрямую влияют на монетизацию и удержание аудитории. Там добавляют, что создание инфраструктуры для роста авторов — это долгий цикл, который сейчас компании пересматривают из-за давления на бюджеты. В последний год наблюдается постепенный рост присутствия блогеров на российских площадках, но скорее по модели диверсификации рисков и тестирования новых форматов, добавляет президент АБА и гендиректор Jami Lup Юлия Долгова.

400 тысяч авторов публиковались на платформе «VK Видео» по состоянию на март 2025 года, по данным Brand Analytics.

«Закрытие "Школы авторов" VK выглядит не как полное отсутствие спроса на нее, а как рациональная оптимизация в точке, где ROI сложнее доказать, чем у продуктовых и медийных инвестиций»,— считает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. В среднем у большинства авторов на российских площадках монетизация и потенциал охватов ниже, чем на YouTube, говорит он. У «VK Видео» исторически было несколько проблем: разрыв в стоимости продажи автором CPM (стоимость за 1 тыс. показов), когда на YouTube стоимость выше и продажи более предсказуемые, меньшая глубина просмотра длинных форматов и неоднородность авторского пула (много клипов и перезаливов), заключает господин Демидов.

Закрытие проекта может быть связано с тем, что изначальные цели для руководства VK не были достигнуты, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Судя по тому, что экономических результатов роста аудитории и числа авторов "VK Видео" никто не спешит публиковать, вряд ли результат удовлетворяет всех участников процесса»,— заключает господин Танаев.

Варвара Полонская