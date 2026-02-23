Российских и белорусских скалолазов допустили до турниров в нейтральном статусе

Исполнительный совет Международной федерации скалолазания восстановил членство федераций России и Белоруссии, следует из пресс-релиза организации. Спортсмены, однако, будут соревноваться под нейтральными флагами.

«Разрешить участие спортсменов и официальных лиц команд с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях в соответствии с действующей политикой нейтральных спортсменов», — говорится в постановлении.

При этом, в соответствии с решением совета, организация международных соревнований в России и Белоруссии не допускается «до дальнейшего уведомления».

Членство Российской и Белорусской федераций скалолазания приостановили в марте 2022 года. Решение о восстановлении приняли на последнем заседании в итальянском Турине 10 и 11 февраля, следует из публикации. Как напомнили в Международной федерации скалолазания, в апреле 2026 года в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии) должна состояться Генассамблея организации.

В сентябре 2025 года Генассамблея Международного паралимпийского комитета восстановила полноценный статус российского комитета. Решение подтвердил Спортивный арбитражный суд в январе 2026-го. Благодаря этому российские спортсмены получили возможность выступать на зимней Паралимпиаде в марте с флагом и гимном.