МПК изменил решение по допуску россиян на Паралимпиаду 2026 года

Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил решение по допуску российских атлетов на Паралимпийские игры 2026 года: теперь заявки на приглашения смогут подать лыжники, сноубордисты и горнолыжники. Об этом ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В сентябре 2025 года Генеральная ассамблея МПК восстановила полноценный статус ПКР, разрешив спортсменам выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Однако через месяц в МПК заявили, что россияне не смогут выступить на предстоящих Играх, поскольку ряд федераций, ответственных за проведение отборочных турниров, оставили в силе отстранение. ПКР успешно оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде.

«Сегодня ситуация поменялась. МПК изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений»,— приводит ТАСС слова господина Рожкова.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова