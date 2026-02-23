Трамп пригрозил делать «ужасные вещи» с помощью торговых лицензий

Президент США Дональд Трамп пригрозил использовать торговые лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с иностранными государствами. Об этом глава государства рассказал в соцсети Truth Social.

«Я могу использовать лицензии, чтобы делать “ужасные” вещи с иностранными государствами, особенно с теми, которые обкрадывали нас на протяжении многих десятилетий», — заявил господин Трамп.

Американский президент отметил, что Верховный суд США «случайно и невольно предоставил» ему «гораздо больше полномочий», чем у него было до их постановления. По словам Дональда Трампа, своим решением суд «утвердил все другие тарифы, которых существует множество». Эти тарифы «с юридической определенностью могут быть использованы гораздо более эффективным и неприятным способом», чем первоначально использовавшиеся тарифы, подчеркнул господин Трамп.

20 февраля Верховный суд США признал, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин вышло за рамки его полномочий. В ответ Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт в США в размере 10% «для всех стран», а позднее объявил о повышении тарифа до 15%.

Американский президент также отметил, что решение Верховного суда отменяет не пошлины, а конкретное толкование закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. По словам господина Трампа, США будут взимать более высокие сборы в соответствии с другими законами.