В Ярославской области в аварии погиб 89-летний пассажир

На 9-м км дороги Рыбинск – Тутаев столкнулись два легковых автомобиля, в результате погиб 89-летний пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Как установили сотрудники ведомства, авария произошла 23 февраля в 14:50.

«По предварительной информации, водитель, женщина 1965 г.р., управляя автомобилем Renault Duster, не справилась с управлением, совершила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произвела столкновение с автомобилем Audi под управлением женщины 1995 г.р.»,— сообщили в Госавтоинспекции.

На месте аварии до приезда скорой помощи скончался пассажир Renault — мужчина 1937 года рождения. В больницу с травмами доставили водителей обеих машин и пассажира Audi — мужчину 1991 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Алла Чижова