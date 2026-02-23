Отставной генерал Ходжес рассказал, зачем США требуют от Украины мирную сделку до лета

Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что Вашингтон добивается от Киева согласования параметров мирного урегулирования к лету. По его оценке, администрация США рассчитывает к 4 июля, Дню независимости, объявить о крупных договоренностях, которые президент Дональд Трамп сможет представить как значимые бизнес-сделки.

«Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы обнародуют после того, как, по их мнению, будет какая-то сделка этим летом», —сказал господин Ходжес украинскому «24-му каналу». Он считает, что глава Белого дома ориентируется на экономические соглашения, в том числе заключенные между Россией и США.

Бен Ходжес также утверждает, что подход администрации господина Трампа заключается в оказании давления на Украину, а не на россиян.

13 февраля Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен продвигаться к урегулированию конфликта, иначе рискует упустить возможность для достижения мира.