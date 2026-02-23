Поезда в Крым опаздывают в среднем на два часа

Все поезда в Крым, которые ранее опаздывали по причине закрытия движения по Крымскому мосту, введены в график или прибыли на станции назначения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, по состоянию на 17:00 с задержкой следуют поезда «Таврия». Из Крыма на 2,5 часа задерживается поезд № 328/327 Симферополь - Кисловодск, отправлением 22 февраля. На 1 час задерживается поезд № 078/077 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 22 февраля. На два часа задерживается поезд № 196/195 Симферополь - Москва, отправлением 22 февраля.

«Остальные поезда, которые ранее опаздывали, введены в график или прибыли на станции назначения»,— говорят в оперштабе.

Также ожидается задержка поезда № 28 Симферополь-Москва отправлением из Симферополя. Ориентировочно поезд отправится в 18:00. Время задержки в пути может измениться.

По состоянию на 16:00 на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 130 транспортных средств.

Василий Хитрых