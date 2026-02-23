Спрос на новостройки в городах-миллионниках в январе взлетел на 66%

В январе 2026 года число сделок с первичным жильем в российских городах-миллионниках выросло на 66% год к году, до 24,1 тыс. договоров долевого участия, подсчитали «Пульс продаж новостроек» и «Яндекс Недвижимость». Ажиотаж вызвали изменения в программе льготной ипотеки: с 1 февраля семья может взять только один такой кредит. Многие покупатели стремились успеть заключить сделку на прежних условиях.

Застройщики подогревали спрос скидками и спецпредложениями. «В преддверии изменений многие застройщики вывели на рынок специальные предложения, пытаясь привлечь максимальное количество покупателей», — отметила директор по девелопменту «Развития» Валентина Клименко.

Лидерами роста стали Уфа (рост в четыре раза, до 1,5 тыс. сделок), Краснодар (втрое, до 2,7 тыс.) и Челябинск (втрое, до 0,5 тыс.). В Петербурге спрос вырос на 92%, до 3,9 тыс. лотов. В Москве, напротив, число сделок снизилось на 3,6%, до 5,7 тыс. — из-за преобладания проектов бизнес-класса, не укладывающихся в лимиты семейной ипотеки.

Цены на новостройки выросли умеренно — всего на 9,3%, до 191 тыс. руб. за 1 кв. м. Девелоперы удерживают номинальные цены, компенсируя спрос дисконтами. Эксперты предупреждают, что всплеск спроса временный: продажи февраля уже снижаются, а на застройщиков давят высокая себестоимость и ставки по проектному финансированию.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Квартиры разобрали по-семейному».