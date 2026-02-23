Квартиры разобрали по-семейному

Объем сделок с первичным жильем в российских городах-миллионниках в январе 2026 года увеличился на 66% год к году. Рост объясняется изменениями в программе льготной ипотеки, вступившими в силу 1 февраля текущего года,— многие покупатели старались успеть заключить сделку на выгодных условиях. Подогревали краткосрочный ажиотаж и сами девелоперы, которые активно предоставляли дисконты и выводили на рынок специальные предложения.

По итогам января 2026 года спрос на новостройки в российских городах-миллионниках вырос на 66% год к году, до 24,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), следует из совместного исследования сервисов «Пульс продаж новостроек» и «Яндекс Недвижимость». Это следствие изменения условий программы льготной ипотеки — с 1 февраля этого года семья может взять только один такой кредит. В преддверии изменений многие застройщики вывели на рынок специальные предложения, пытаясь привлечь максимальное количество покупателей, отмечает директор по девелопменту застройщика «Развитие» Валентина Клименко.

Повлияли на рост спроса акции и скидки, которыми застройщики старались стимулировать продажи, говорит руководитель направления по работе с партнерами девелоперской компании «Мангазея» Кирилл Полумордвинов. Дополнительным фактором выраженного роста объема сделок на первичном рынке жилья стала низкая база января 2025 года, когда рынок находился в фазе резкого охлаждения, добавляет директор по стратегическому развитию Element Елизавета Конвей.

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в январе 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Средняя стоимость (тыс. руб.) Изменение год к году (%) Волгоград 124 5,7 Воронеж 135 5,9 Екатеринбург 149 6,7 Казань 248 1,2 Краснодар 170 12,3 Красноярск 150 12,6 Москва 452 9,8 Нижний Новгород 198 10 Новосибирск 162 9,7 Омск 162 3,9 Пермь 163 14,5 Ростов-на-Дону 161 19 Самара 149 3,2 Санкт-Петербург 315 20 Уфа 168 6,5 Челябинск 145 7,5 Открыть в новом окне Источники: «Пульс продаж новостроек», «Яндекс Недвижимость».

Заметнее всего рост объема сделок с первичной недвижимостью в Уфе: здесь за январь текущего года застройщики реализовали 1,5 тыс. квартир, что почти в четыре раза больше год к году, в Краснодаре за этот же период было продано 2,7 тыс. лотов, что втрое больше, чем годом ранее, приводит пример руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артем Советников. В Челябинске число заключенных ДДУ достигло 0,5 тыс., увеличившись втрое год к году, в Красноярске — 0,6 тыс. квартир, спрос вырос почти втрое.

В Санкт-Петербурге спрос на новостройки в январе 2026 года увеличился на 92% год к году, до 3,9 тыс. лотов, однако в Москве, напротив, объем сделок снизился на 3,6% год к году, до 5,7 тыс. квартир. Это связано с тем, что существенная часть предложения в столице — проекты бизнес-класса, которые не укладываются в лимиты по семейной ипотеке, что снижает доступность льготных программ для покупателей, объясняет коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов.

Несмотря на заметный рост активности потребителей в сегменте первичного жилья, цены на такую недвижимость растут не столь выраженными темпами. По данным Артема Советникова, средняя стоимость квартиры в новостройке по итогам января 2026 года увеличилась всего на 9,3% год к году, до 191 тыс. руб. за 1 кв. м. Девелоперы пытаются удерживать номинальные цены, компенсируя спрос дисконтами и индивидуальными условиями покупки, поясняет Елизавета Конвей.

Виталий Мутко, глава «Дом.РФ», апрель 2025 года: «Нам нужно структуру жилья строить другую. У нас 60% квартир в новостройках — однокомнатные».

Тем не менее ожидать снижения цен на новостройки пока не приходится. На застройщиков продолжают давить высокая стоимость стройматериалов и рабочей силы, ставки по проектному финансированию, а также необходимость субсидирования ипотеки, рассрочек, скидок, отмечает гендиректор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина.

Коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров ожидает оживления рынка новостроек в результате дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Между тем прогнозы гендиректора ГК «Садовое кольцо» Ильи Колунова менее оптимистичны: по его словам, всплеск спроса на первичное жилье является временным явлением. Эксперт добавляет, что продажи февраля 2026 года демонстрируют значительное снижение.

София Мешкова