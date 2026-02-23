Квартиры разобрали по-семейному
В январе 2026 года спрос на жилые новостройки увеличился на 66%
Объем сделок с первичным жильем в российских городах-миллионниках в январе 2026 года увеличился на 66% год к году. Рост объясняется изменениями в программе льготной ипотеки, вступившими в силу 1 февраля текущего года,— многие покупатели старались успеть заключить сделку на выгодных условиях. Подогревали краткосрочный ажиотаж и сами девелоперы, которые активно предоставляли дисконты и выводили на рынок специальные предложения.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По итогам января 2026 года спрос на новостройки в российских городах-миллионниках вырос на 66% год к году, до 24,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), следует из совместного исследования сервисов «Пульс продаж новостроек» и «Яндекс Недвижимость». Это следствие изменения условий программы льготной ипотеки — с 1 февраля этого года семья может взять только один такой кредит. В преддверии изменений многие застройщики вывели на рынок специальные предложения, пытаясь привлечь максимальное количество покупателей, отмечает директор по девелопменту застройщика «Развитие» Валентина Клименко.
Повлияли на рост спроса акции и скидки, которыми застройщики старались стимулировать продажи, говорит руководитель направления по работе с партнерами девелоперской компании «Мангазея» Кирилл Полумордвинов. Дополнительным фактором выраженного роста объема сделок на первичном рынке жилья стала низкая база января 2025 года, когда рынок находился в фазе резкого охлаждения, добавляет директор по стратегическому развитию Element Елизавета Конвей.
Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в российских городах-миллионниках в январе 2026 года
|
Источники: «Пульс продаж новостроек», «Яндекс Недвижимость».
Заметнее всего рост объема сделок с первичной недвижимостью в Уфе: здесь за январь текущего года застройщики реализовали 1,5 тыс. квартир, что почти в четыре раза больше год к году, в Краснодаре за этот же период было продано 2,7 тыс. лотов, что втрое больше, чем годом ранее, приводит пример руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артем Советников. В Челябинске число заключенных ДДУ достигло 0,5 тыс., увеличившись втрое год к году, в Красноярске — 0,6 тыс. квартир, спрос вырос почти втрое.
В Санкт-Петербурге спрос на новостройки в январе 2026 года увеличился на 92% год к году, до 3,9 тыс. лотов, однако в Москве, напротив, объем сделок снизился на 3,6% год к году, до 5,7 тыс. квартир. Это связано с тем, что существенная часть предложения в столице — проекты бизнес-класса, которые не укладываются в лимиты по семейной ипотеке, что снижает доступность льготных программ для покупателей, объясняет коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов.
Несмотря на заметный рост активности потребителей в сегменте первичного жилья, цены на такую недвижимость растут не столь выраженными темпами. По данным Артема Советникова, средняя стоимость квартиры в новостройке по итогам января 2026 года увеличилась всего на 9,3% год к году, до 191 тыс. руб. за 1 кв. м. Девелоперы пытаются удерживать номинальные цены, компенсируя спрос дисконтами и индивидуальными условиями покупки, поясняет Елизавета Конвей.
Виталий Мутко, глава «Дом.РФ», апрель 2025 года:
«Нам нужно структуру жилья строить другую. У нас 60% квартир в новостройках — однокомнатные».
Тем не менее ожидать снижения цен на новостройки пока не приходится. На застройщиков продолжают давить высокая стоимость стройматериалов и рабочей силы, ставки по проектному финансированию, а также необходимость субсидирования ипотеки, рассрочек, скидок, отмечает гендиректор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина.
Коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров ожидает оживления рынка новостроек в результате дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Между тем прогнозы гендиректора ГК «Садовое кольцо» Ильи Колунова менее оптимистичны: по его словам, всплеск спроса на первичное жилье является временным явлением. Эксперт добавляет, что продажи февраля 2026 года демонстрируют значительное снижение.