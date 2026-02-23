В Петербурге 24 февраля простятся с фронтменом Shortparis Николаем Комягиным

Прощальная церемония с Николаем Комягиным, солистом музыкальной группы Shortparis, состоится 24 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила директор коллектива Марина Косухина в соцсетях.

Церемония начнется в 11:00 в Феодоровском соборе. После прощания состоятся похороны на Смоленском кладбище в 14:00 мск.

Николай Комягин скончался 20 февраля на 39-м году жизни. По информации журналистки Ксении Собчак, у музыканта остановилось сердце после тренировки по боксу.

Комягин родился в 1987 году в Новокузнецке, в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Он стал известен как фронтмен и вокалист пост-поп-группы Shortparis, в которой участвовал с 2012 года. Кроме музыкальной деятельности, артист снимался в кино, в частности в фильмах Данилы Козловского «Карамора», короткометражной ленте «Сложноподчиненное» и картине Кирилла Серебренникова «Лето».

О творчестве музыканта — в материале «Ъ» «Полюшко-горе».