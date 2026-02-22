Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что многолетняя позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы. Она подчеркнула, что без поддержки Москвы стране сейчас пришлось бы столкнуться с серьезными потерями суверенитета.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно — как с теми, кто в меню», — сказала Мария Захарова.

По словам дипломата, последовательная линия Москвы позволила Каракасу отстаивать свои интересы на международной арене и вести диалог с другими странами на равных.

3 января американские войска нанесли авиаудары по северной части Венесуэлы, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Сейчас страной фактически руководит соратница Мадуро Делси Родригес.