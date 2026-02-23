Chevron получила в управление месторождение в Ираке, которое разрабатывал ЛУКОЙЛ

Власти Ирака передали управление на месторождении «Западная Курна-2», долей в разработке которой ранее владел ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), американской Chevron. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на предварительное соглашение Chevron с местной нефтекомпанией.

По данным агентства, рамочное соглашение подписано между иракской Basra Oil Company, ЛУКОЙЛом и Chevron. Сначала месторождение передадут Basra, а «после согласования условий нового контракта» им начнет управлять Chevron. Передачу «Западной Курны-2» Basra уже одобрил Совет министров Ирака.

На «Западную Курну-2» приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% добычи в Ираке. ЛУКОЙЛ получил контракт на разработку месторождения в 2009 году, коммерческая добыча стартовала в 2014-м. Более 90% запасов сосредоточены в залежах Мишриф и Ямама.