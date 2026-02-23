«Мы стали свидетелями проявления разницы между патриотизмом и национализмом»

Прошедшие в Италии зимние Олимпийские игры стали одной из главных тем обсуждения СМИ в Европе, Америке и Азии. Одни обозреватели подсчитывают количество съеденной пиццы или завоеванных медалей, радуясь успехам своих команд. Другие — оценивают прошедшие соревнования как своеобразное общественное явление, которое дает повод поразмышлять о текущей ситуации в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernat Armangue / AP Фото: Bernat Armangue / AP

На Олимпийских играх я увидел разницу между национализмом и патриотизмом

Всякий раз, когда мы с женой заходили на олимпийские объекты, мы становились свидетелями непринужденных, совершенно естественных проявлений разницы между патриотизмом и национализмом: тысячи людей громко приветствовали свои страны, признавая при этом право других столь же громко приветствовать свои. Да, радость победы одной нации может обернуться для другой горем поражения. Однако стремление к совершенству, которое прославляют Олимпийские игры,— и мужество, триумф и горечь мужчин и женщин, участвующих в них,— отражают те аспекты человеческой природы, которые легко преодолевают границы.

Это стремление противоречит набирающему силу в мире националистическому движению. Я провел неделю на Играх и ни разу не увидел ни одного проявления национальной агрессии или даже негодования (правда, я стал свидетелем того, как толпа обезумевших фанатов чуть не разорвала друг друга на куски, но это произошло только потому, что в официальный олимпийский магазин поступила новая партия плюшевых талисманов-горностаев). В то время как Джей Ди Вэнса громко освистали во время церемонии открытия в Милане, американскую команду приветствовали аплодисментами.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Зимняя Олимпиада снова оказалась «бесполезной» и в то же время невероятно захватывающей Пьер де Кубертен не хотел зимних Олимпийских игр. «Главная слабость этих зимних видов спорта в том, что они совершенно бесполезны»,— писал Кубертен. Но со временем он изменил свое мнение. Эти Олимпийские игры, как и почти все остальные, вышли за рамки бюджета. Спортсмены всегда говорят об опасностях зимних видов спорта. Было приложено немало усилий, чтобы они хорошо выглядели по телевизору, но на местах трудно отделаться от ощущения, что Италии это едва удалось. Они так сильно затянули с завершением, что более 50% запланированных строительных работ на дорогах, железных дорогах и автостоянках не будут закончены еще долго после окончания Игр. Но здесь есть урок о принятии несовершенства, хотя никто в МОК его не усвоит. Ведь несмотря на то, что эти объекты были лишь наполовину завершены, они прошли неплохо. Потому что именно спортсмены делают их великими. Дайте им лед, и они будут соревноваться; дайте им горы, и они будут бросаться с них вниз. Все остальное — просто декорации.

The Japan Times (Токио, Япония) Япония показала свое мастерство в зимних видах спорта Олимпийские игры в Милане и Кортине, (принесшие Японии.— “Ъ”) 5 золотых медалей и 24 медали в общей сложности, продемонстрировали впечатляющие результаты как дебютантов, так и ветеранов, став триумфальными для сборной Японии. Это позволило Японии занять пятое место среди всех стран (в общем медальном зачете. — «Ъ»). По числу олимпийских медалей — лидерство у команды по сноуборду, добившейся мирового успеха, а также рекордные шесть медалей в фигурном катании. Будущее обоих видов спорта выглядит исключительно многообещающим.

Verdens Gang (Осло, Норвегия) Самые успешные Олимпийские игры Норвегии за все время Многие заслуживают похвалы за рекорд Норвегии на Олимпийских играх: 18 золотых медалей побили рекорд Норвегии в 16 золотых медалей, установленный в Пекине в 2022 году. Цель в 35 медалей превышена с большим отрывом. Я знаю, что общее количество упражнений увеличилось. Но все равно это лучшие Олимпийские игры за все время благодаря почти безупречной организации.

Il Giorno (Милан, Италия) Интересные факты о пяти кольцах: голод спортсмена В Олимпийских деревнях (трех главных в Милане, Кортине и Предаццо, а также трех меньших, расположенных в других местах) было занято 5560 кроватей, и в среднем ежедневно потреблялось 365 кг макарон, 10 тыс. яиц, 8 тыс. чашек кофе, 60 кг сыра грана падано и 12 тыс. кусочков пиццы. Подсчитали: если мы сложим все использованные подносы один на другой, то получим башню высотой 60 км, что примерно в 18 раз выше горы Тофана (высота 3243 м, расположена в Доломитовых Альпах.— “Ъ”).

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик