Из-за снегопадов в России вырос спрос на такси и поднялись цены

С 1 января по 15 февраля 2026 года число поездок на такси в России выросло на 7% год к году, подсчитали в «Чек индексе». В Москве спрос увеличился на 10%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Причиной стали аномальные морозы и снегопады: автолюбители реже пользовались личными машинами.

Из-за роста спроса увеличился средний чек: в Москве — на 11% (до 928 руб.), в целом по России — на 10% (до 681 руб.), в Петербурге — на 9% (до 708 руб.), по данным «Чек индекса». Росстат зафиксировал рост цен на проезд в такси в Москве на 30% год к году (80,97 руб. за 1 км).

В «Яндекс Такси» пояснили, что снегопады и заторы увеличили длительность поездок в среднем на 30%, а на отдельных маршрутах — в два-три раза. В часы пик срабатывал повышающий коэффициент, увеличивавший стоимость на 20–25%.

«Снегопады, гололедица и заторы на дорогах существенно осложнили движение: часть автомобилей не могла выйти на линию, а часть водителей проводила значительно больше времени в пробках», — отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она добавила, что цены стабилизируются вместе с погодой.

