Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о выселении в КБР жильцов из общежития

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Фишману доложить о ходе расследования уголовного дела по факту выселения жильцов общежития в Нальчике и установленных обстоятельствах. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения ведомства, социальные медиа распространили информацию о том, что в феврале 2026 года бывшие работники одного из учебных заведений столицы КБР получили уведомления о необходимости освободить общежитие. По словам заявителей, в целях их выселения руководством образовательного учреждения созданы невыносимые условия проживания, а очередь на получение жилья была ликвидирована.

«Обращения граждан в органы власти о нарушении их жилищных прав остались без должного внимания»,– говорится в релизе СКР.

По данному факту следственные органы СК России по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ефим Мартов