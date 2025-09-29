Путин подписал закон о денонсации конвенции по предупреждению пыток
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому Европейская конвенция по предупреждению пыток больше не действует на территории России. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.
Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о денонсации конвенции 17 сентября. В пояснительной записке говорилось, что с 2023 года Россия не представленная в Европейском комитете по предупреждению пыток. Комитет игнорировал просьбы российской стороны урегулировать этот вопрос.
С инициативой денонсировать конвенцию выступило федеральное правительство. 25 августа Владимиру Путину было направлено соответствующее предложение. 8 сентября президент внес в Госдуму законопроект о денонсации.