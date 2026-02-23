Сийярто: Украина не хочет возобновлять поставки нефти по «Дружбе» из-за политики

Венгрия получила от России подтверждения того, что на нефтепроводе «Дружба» устранены все повреждения. Украинская сторона отказывается поставлять сырье в Венгрию по политическим причинам, убежден глава МИД республики Петер Сийярто.

Трубопровод, по словам господина Сийярто, полностью исправен как физически, так и технически. «Поэтому возобновление и сроки транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" по-прежнему зависят исключительно от решения украинского государства»,— сказал министр перед началом встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Петер Сийярто назвал ситуацию вокруг «Дружбы» политическим шантажом Венгрии со стороны Украины и напомнил, что страна продолжит блокировать 20-й пакет санкций против России.

Словакия грозила с 23 февраля приостановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по «Дружбе». Об аналогичной угрозе говорили в Венгрии. Трудности с поставками сырья возникли в обеих странах еще в конце января.