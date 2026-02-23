Новобранцев ЕС могут определить во вторую лигу

Премьер Северной Македонии Христиан Мицкоский объявил о наличии в Евросоюзе сценария, при котором эта балканская страна может стать членом ЕС уже в 2027 году, правда, без права голоса при принятии ключевых решений. По его словам, это является частью плана евроинтеграции Украины. Признание македонского премьера подтверждает участившиеся в последнее время заявления руководства ЕС о новых правилах приема новобранцев в Евросоюз. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоский

Фото: Yves Herman / Reuters Премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоский

Фото: Yves Herman / Reuters

«Есть сценарий, о котором все громче говорят в Брюсселе и за его пределами и который включает мирный план по Украине, предполагающий ее ускоренную евроинтеграцию,— сообщил в конце минувшей недели Христиан Мицкоский македонским и региональным СМИ.— Евроинтеграция произойдет в 2027 году. Она будет включать также страны Балкан и Молдавию. Есть два необходимых условия для этого — общая внешняя политика и политика в области безопасности, а также верховенство права».

Заявление македонского премьера стало по сути сенсацией. Хотя Скопье давно выражает желание стать членом Евросоюза и десятилетиями ходит в кандидатах, переговоры о вступлении в ЕС республика запустила только в 2022 году — после разрешения многолетнего спора с Грецией и переименования страны в Северную Македонию. Но даже тогда переговоры были запущены лишь формально — для их фактического начала от македонцев потребовали включить в конституцию положение о правах болгарского нацменьшинства.

После же смены власти в Северной Македонии весной 2024 года и прихода к руководству умеренно националистической партии ВМРО-ДПМНЕ во главе с Христианом Мицкоским ее евроинтеграция, как казалось, вообще оказалась на грани заморозки.

Руководство ЕС, а также соседние Греция и Болгария крайне негативно отреагировали на использование новыми македонскими руководителями прежнего названия страны — Македония, расценив это как «провокацию и нарушение договоренностей». Македонские же власти настаивали, что имеют на это право в публичных выступлениях и отказываться от такой практики не намерены. А по поводу поддержанного ЕС требования Софии о внесении положения о болгарском нацменьшинстве в македонскую конституцию в Скопье потребовали от Брюсселя гарантий, что это последнее условие и новых на пути евроинтеграции Северной Македонии не появится.

Такой позиции власти в Скопье, похоже, придерживаются и по сей день. Во всяком случае, выступая в конце минувшей недели на международной конференции «Европейское будущее Балкан» в Скопье, Христиан Мицкоский вновь посетовал, что его страна стала «жертвой буллинга и издевательств в процессе евроинтеграции».

Шанс исправить такое положение премьер Северной Македонии видит как раз в обсуждаемых сейчас в руководстве ЕС новых подходах к приему новобранцев. «Следует очень внимательно присмотреться к обсуждаемой сейчас в Евросоюзе идее о первой и второй лиге членов, о постепенной евроинтеграции со многими защитными механизмами»,— отметил македонский премьер. По его словам, «сейчас есть страна, которую называют лидером евроинтеграции и главным кандидатом на вступление (Черногория.— “Ъ”), но шесть-семь лет назад то же самое говорили и о нас, а реальность оказалась совершенно иной».

Из слов македонского премьера следует, что существующий сегодня официальный план расширения Евросоюза, при котором его членами в 2028 году могут стать только Черногория и, возможно, Албания, отнюдь не окончательный.

И что для ускоренной евроинтеграции Украины и Молдавии Брюссель может расширить круг будущих новобранцев, создав для них «вторую лигу» ЕС, где, став формально членами, они на первых порах не получат права голоса при принятии ключевых решений.

Идею об изменении подхода к приему новых членов ЕС недавно косвенно подтвердила еврокомиссар по расширению Марта Кос. Объявив, что Евросоюз не может позволить себе заполучить в процессе расширения троянского коня, она выступила за «пробное членство», при котором новобранцы имели бы ограниченные права и несколько лет находились под мониторингом.

«Для Сербии членство в ЕС без права вето приемлемо,— подтвердил на минувшей неделе в интервью немецкому изданию FAZ сербский президент Александр Вучич.— Главное для нас — это единый рынок и свободное движение товаров, людей и капитала». А еще раньше ту же идею поддержал премьер Албании Эди Рама. «Введите нас в Европу, и я готов подписать договор, где ясно говорится, что мы отказываемся от права вето»,— заверил он.

Так что сценарий, о котором поведал премьер Северной Македонии, уже имеет на Балканах немало сторонников.

Геннадий Сысоев