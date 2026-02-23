Новое правительство Нидерландов принесло присягу королю

Новое коалиционное правительство Нидерландов принесло присягу королю Виллему-Александру. Правительство возглавил 38-летний лидер партии «Демократы 66» (D66) Роб Йеттен, ставший самым молодым премьером в истории страны.

Церемония прошла в Оранжевом зале королевского дворца Хейс-тен-Бос в Гааге. Господин Йеттен, его 17 министров и 10 госсекретарей поочередно произнесли клятву перед королем, пообещав соблюдать конституцию и добросовестно выполнять обязанности. После по традиции была сделана общая фотография членов правительства на ступенях резиденции, передает ТАСС.

Досрочные выборы в парламент Нидерландов состоялись 29 октября 2025 года. Социально-либеральная D66 обошла крайне правую Партию свободы (PVV) почти на 30 тыс. голосов, но обе партии получили по 26 мест в парламенте. Роб Йеттен отказался от коалиции с PVV. Правительство было сформировано демократами вместе с праволиберальной Народной партией за свободу и демократию, а также движением «Христианско-демократический призыв».

Подробности — в материале «Ъ» «Нидерланды подустали от крайне правых».