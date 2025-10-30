Нидерланды подустали от крайне правых

Парламентские выборы в Нидерландах вопреки прогнозам завершились триумфом леволиберальной партии «Демократы 66» (D66), которая улучшила свой результат в три раза. Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом в итоге не только не вырвалась вперед, но и потеряла возможность войти в будущее коалиционное правительство. Таким образом Нидерланды неожиданно прервали набирающий обороты все последние годы общеевропейский тренд на рост популярности правых сил.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Необходимость проведения внеочередных парламентских выборов в Нидерландах возникла из-за неспособности предыдущего правительства, состоящего из четырех партий, найти компромисс. В кабинет министров входила, в частности, Партия свободы Герта Вилдерса, которая на выборах 2023 года достигла внушительного результата — 37 мест из 150.

Однако только на коалиционные переговоры потребовалось полгода, а само правительство, начавшее работу лишь в июле 2024 года, просуществовало меньше года. В июне 2025 года Герт Вилдерс объявил о выходе своей партии из коалиции из-за разногласий по поводу усиления миграционного контроля и изменения правил предоставления убежища. В итоге правительство ушло в отставку.

Нынешняя избирательная кампания стала проверкой правых сил на способность сохранить свои позиции после прорыва двухлетней давности. И до последнего момента победа PVV казалась неизбежной — ее предрекали как многочисленные опросы общественного мнения, так и наблюдающаяся не первый год в Европе тенденция к усилению поддержки электоратом крайне правых сил.

Однако уже первые результаты показали, что повторить прежний успех голландским правым не удалось.

Согласно последним результатам, PVV и D66 получают по 26 мест в парламенте, то есть достигли примерно равного результата (разница в голосах составила около 2 тыс.).

Однако при этом Партия свободы утратила прежние позиции, а либералы, напротив, резко выбились вперед, улучшив свой результат сразу на 17 депутатских кресел.

Теперь 38-летний лидер D66 Роб Йеттен может получить шанс сформировать правительство и стать самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов (и первым премьером от D66).

Наиболее волнующие избирателей вопросы, остававшиеся центральными в предвыборной кампании,— иммиграция и острая нехватка жилья. Обе проблемы крайне правые предлагали решить резким ужесточением миграционной политики: отказаться от практики предоставления убежища (нарушив правила Евросоюза) и выслать украинских беженцев-мужчин обратно на Украину.

Роб Йеттен уделил не так много внимания миграционной проблеме в своей программе, но пообещал заняться этим вопросом, разобраться с нехваткой жилья, инвестировать в образование, продолжать поддержку Украины, активно участвовать в климатических инициативах. И в отличие от своего главного конкурента Герта Вилдерса, он выступил за тесное взаимодействие с Евросоюзом. Как отмечают аналитики, в последний момент избиратели решили сделать выбор еще и в пользу политической стабильности, которая оказалась утеряна в последнее время.

«Это исторический результат, потому что мы показали не только Нидерландам, но и всему миру, что популистские и крайне правые движения можно победить»,— сказал Роб Йеттен своим сторонникам. «Сегодня миллионы голландцев перевернули страницу: они попрощались с политикой негатива и ненависти. Вместо этого люди выбрали позитив и прогресс»,— не без пафоса заключил лидер D66.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Герт Вилдерс также высказался вскоре после появления первых результатов голосования. «Мы надеялись на другой исход, но мы твердо стояли на своем. Мы полны решимости как никогда»,— написал он в соцсети X. А позднее и вовсе потребовал от «Демократов 66» не предпринимать никаких действий до тех пор, пока окончательно не станет ясно, кто должен взять на себя инициативу по формированию коалиции.

Впрочем, неясность осталась лишь у правых. Еще до выборов основные партии Нидерландов исключили формирование коалиции с PVV. Помимо кардинального различия во взглядах, предыдущий опыт работы с Гертом Вилдерсом оказался провальным, а потому ключевые политические силы решили не наступать на те же грабли дважды.

Для получения простого большинства в парламенте необходимо 76 мест. Наиболее вероятным сценарием считается коалиция D66 c тремя партиями. Это, во-первых, правоцентристская либеральная Народная партия за свободу и демократию (VVD), прежде бывшая крупнейшей партией страны. По итогам выборов она получила 22 мандата, потеряв 2 места в парламенте (прогнозы были куда более пессимистичнее). Вторым потенциальным партнером считается левоцентристский альянс «Зеленые левые — Партия труда» (GL-PvdA), получивший 4-е место с 20 мандатами (результат ухудшился на 5 мест). Лидер объединения Франс Тиммерманс объявил об отставке, взяв на себя ответственность за разочаровывающий результат. Наконец, еще одним членом будущей коалиции называют «Христианско-демократический призыв» (CDA), который получил на нынешних выборах 18 мест — на 13 больше, чем в предыдущем парламентском созыве.

Суммарно эти четыре силы получат 86 мест в парламенте. Однако неизвестно, сколько времени потребуется на этот раз на формирование правительства. Окончательные результаты избирательная комиссия сертифицирует только 7 ноября, вслед за чем и смогут начаться коалиционные переговоры. До тех пор уходящее правительство во главе с Диком Шуфом продолжит исполнять свои обязанности.

Лусине Баласян