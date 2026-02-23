Умар Кремлев готов выплатить призовые боксерам на Олимпиаде 2028 года

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев заявил, что готов выплатить призовые боксерам на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, если у Международного олимпийского комитета (МОК) не изменится стратегия. На Играх-2024 в Париже IBA выплатила боксерам в общей сложности $3 млн. За «золотую» медаль причиталось по $100 тыс., за серебро — по $50 тыс., за бронзу — $25 тыс.

На чемпионате мира в Дубае в декабре 2025 года IBA установила рекорд за всю историю любительского бокса: призовой фонд чемпионата составил более $8 млн. Кроме того, IBA запустила командные Кубки мира с призовым фондом свыше $10 млн. «Это реальные цифры и реальные возможности для людей, посвятивших жизнь спорту. IBA создает все условия, чтобы боксеры могли обеспечить себя, свое будущее,— отметил Умар Кремлев.— Олимпиада уже давно не про спорт. Там слишком много политики и мало уважения к тем, кто годами проливает пот в зале. Сегодня на пьедестале МОК стоят не спортсмены, а политика, чужие интересы и закулисные игры». Господин Кремлев считает, что «IBA — это настоящий дом мирового бокса». «У нас спортсмен не выживает — он зарабатывает своим талантом. Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники, растрачивая деньги на гала-ужины и пятизвездочные отели. Надеюсь, что новое руководство МОК избавится от старой "раковой опухоли", которая убивает олимпийскую семью, и выберет путь независимости и защиты интересов спортсменов»,— сказал он.

IBA уже несколько лет пребывает в состоянии конфликта с МОК. Комитет лишил боксерскую ассоциацию признания еще в 2023 году, так что боксерский турнир Парижа-2024 МОК проводил сам. В прошлом году МОК поручил провести соревнования по боксу в Лос-Анджелесе новой структуре World Boxing.

Арнольд Кабанов