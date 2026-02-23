В Ессентуках 23 февраля открыли стелу «Za нами Победа»

Сегодня, 23 февраля, в Ессентуках состоялось официальное открытие стелы «Za нами Победа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

Фото: канал главы города-курорта Ессентуки Владимира Крутникова в MAX

По словам градоначальника, новая стела – это знак памяти о тех, кто погиб, и поддержки тех, кто сейчас служит в зоне специальной военной операции.

«Этот знак символизирует наше отношение и уважение к подвигу героев. Теперь каждый, приезжая в Ессентуки, увидит, насколько высоко мы ценим вклад наших парней в защиту страны»,– резюмировал Владимир Крутников.

Ефим Мартов