FT: Лагард получила €140 тыс. от BIS вопреки запретам ЕЦБ

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард получила €140 тыс. от Банка международных расчетов (BIS), несмотря на запрет подобных выплат сотрудникам ЕЦБ. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

BIS выплачивает госпоже Лагард деньги, несмотря на то что сотрудникам ЕЦБ запрещено получать вознаграждение от кого-либо еще кроме работодателя. В регуляторе при этом пояснили FT, что председатель «не является сотрудником» и «на нее не распространяются правила для персонала». По информации издания, выплаты BIS главе ЕЦБ связаны с участием в решениях банка по вопросам управления, а также несением ответственности и связанными с этим юридическими рисками.

Банк международных расчетов был основан в 1930 году как международная финансовая организация. В функции BIS входит содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчетов. Учредителями кредитной организации выступают центральные банки Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии.

Заработная плата главы ЕЦБ в кредитной организации составляет €466 тыс., а дополнительные выплаты — €135 тыс. Общая сумма полученных денег вместе с €140 тыс. от BIS составляет €741 тыс. «делает Лагард самым высокооплачиваемым чиновником ЕС», отметили в газете.

18 февраля FT со ссылкой на источник писала, что Кристин Лагард планирует уйти в отставку до официального истечения срока полномочий. Как уточняла газета, глава ЕЦБ хотела покинуть пост до президентских выборов во Франции в 2027 году, что позволило бы президенту страны Эмманюэлю Макрону найти ей замену. 20 февраля госпожа Лагард заявила, что не намерена покидать пост до окончания срока полномочий.