Лагард заявила, что не покинет пост главы ЕЦБ раньше окончания срока

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не намерена покидать свой пост до окончания срока ее полномочий в октябре 2027 года. Об этом госпожа Лагард заявила газете The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард

Фото: Adam Gray / Reuters Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард

Фото: Adam Gray / Reuters

«Нам нужно укрепить позиции и убедиться, что все прочно и надежно… Я исхожу из того, что эта работа займет время до конца моего срока», — сказала глава ЕЦБ в интервью изданию.

Госпожа Лагард отметила, что видит свою миссию как обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также «защиту евро, обеспечение его прочности, устойчивости и пригодности для будущего Европы». По словам главы ЕЦБ, она рассматривает много вариантов работы после ухода из центрального банка, в том числе во Всемирном экономическом форуме.

Кристин Лагард возглавила ЕЦБ в ноябре 2019 года. 18 февраля Financial Times (FT) со ссылкой на источник сообщила, что глава банка планирует уйти в отставку до официального истечения срока полномочий. По данным издания, госпожа Лагард хотела покинуть пост до президентских выборов во Франции в 2027 году, что позволило бы президенту страны Эмманюэлю Макрону найти ей замену. 19 февраля Reuters писал, что Кристин Лагард опровергла сообщения о готовящейся отставке.