Обломки сбитого БПЛА упали во дворе частного дома в пригороде Краснодара

Над хутором Ленина в Краснодаре сбит беспилотник. Его фрагменты упали во дворе частного дома. Там выбиты окна, на территории домовладения повреждены автомобиль и забор, а также ограждение соседнего участка. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

На месте работают специальные и оперативные службы. Информация о пострадавших не приводится.

По данным Минобороны, с 8:00 до 12:00 мск над Краснодарским краем сбиты четыре беспилотника. Всего над Россией за этот период уничтожены 34 БПЛА.