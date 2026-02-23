Время ожидания проезда по Крымскому мосту составляет около часа

По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр для проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани находится 230 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа, сообщает информцентр «Крымский мост».

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания — также около часа.

В компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщают о задержке нескольких поездов в Крым и в сторону материка. Опоздания составов объясняют временной остановкой движения на Крымском мосту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в 6:44, возобновлено — в 11.00.

