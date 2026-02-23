Глава СКР запросил результаты по делу о нарушении прав жителей села в Дагестане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жителей с. Тарумовка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в Интернете появилась информация о том, что в Тарумовке длительное время цистерна, в которой хранится вода из артезианской скважины, находится в аварийном состоянии. «В результате протечек жизненно важный коммунальный ресурс затапливает прилегающую территорию, существует риск обрушения емкости, что приведет к прекращению водоснабжения домовладений граждан. Мер к устранению нарушений не принимается»,– сказано в релизе СКР.

В итоге, СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело. Проводится расследование, ход которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ефим Мартов