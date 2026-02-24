Вчера исполнилось 57 лет первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

— Уважаемый Денис Валентинович! От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! Ваш неустанный труд и искренняя забота о развитии промышленности и науки в Российской Арктике по-настоящему вдохновляют и имеют огромное значение для всей Мурманской области. Особенно хочу поблагодарить Вас за активное участие в наблюдательном совете Мурманского арктического университета и ту поддержку, которую Вы регулярно оказываете инициативам, направленным на укрепление научного и образовательного потенциала нашего региона. Благодаря Вашему вниманию и энергии МАУ уверенно движется вперед, а наши студенты становятся настоящими профессионалами. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения для воплощения всех задуманных планов. Пусть каждый новый день приносит радость, а достижения служат на благо России и Мурманской области!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»