Житель Саратовской области задержан по подозрению в поджоге трех человек в доме

В Ивантеевском районе Саратовской области задержан 45-летний местный житель. Его подозревают в поджоге трех человек в жилом доме, они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, 22 февраля подозреваемый, будучи пьяным, начал ссориться с хозяевами дома в поселке Знаменский. После этого мужчина поджег здание и скрылся. Находившиеся внутри 62-летний мужчина и две женщины 42 лет погибли на месте.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.