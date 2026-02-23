Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области три человека погибли при пожаре в жилом доме

В поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области загорелся трехквартирный дом. Погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в мессенджере Max.

О возгорании стало известно в 18:21 мск накануне. В ведомстве уточнили, что речь идет о трехквартирном доме № 24/2 на улице Центральная. Огонь распространился на площади 176 кв. м.

Причины пожара устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Новости компаний Все