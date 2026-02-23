В трех регионах Северного Кавказа объявили беспилотную опасность

В Ставропольском крае, Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарии введен режим беспилотной опасности. Сообщения об этом опубликованы в Telegram-каналах глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, глава РСО-Алания Сергей Меняйло предупредил земляков, что на время действия режима возможно замедление работы мобильной связи и интернета, и попросил сохранять спокойствие, «не реагировать на провокации и доверять только официальной информации».

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попросил жителей региона следить за передаваемыми сообщениями, за помощью обращаться по единому телефону экстренных служб «112».

Глава КБР Казбек Коков сообщение о режиме беспилотной опасности дополнил информацией о том, что гражданам необходимо делать, если они стали свидетелями падения беспилотного летательного аппарата, обнаружили БПЛА или его обломки на земле: не приближаться к ним, не трогать руками и не пытайться оказать на них физическое воздействие, по возможности предупредить об опасности окружающих, выбрать безопасное место вне зоны прямой видимости беспилотника и т. д.

Ефим Мартов