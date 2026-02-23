В работе YouTube в США произошел сбой

Пользователи YouTube из США стали массово жаловаться на сбои в работе видеохостинга. По данным на 9:00 мск Downdetector фиксировал более 1 тыс. обращений по этому поводу. Сейчас число жалоб снизилось до 30.

В основном американцы сообщали о проблемах с воспроизведением видео (40%). Еще 35% говорили о сбое в работе приложения YouTube. 14% обратили внимание на неполадки с подключением к серверу.

В прошлый раз в работе YouTube происходил сбой 18 февраля. Тогда на неполадки пожаловались более 300 тыс. человек. Основная проблема была связана с нестабильной работой приложения.