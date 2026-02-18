В работе YouTube в США произошел сбой

Пользователи YouTube из США сообщили о масштабных сбоях в работе видеохостинга. По данным сайта Downdetector, на неполадки поступило более 300 тыс. жалоб.

Большинство американцев (56%) рассказали о проблемах в работе приложения YouTube, 18% пожаловались на сбои при потоковом просмотре видео, еще 16% обратили внимание на трудности с доступом к сайту.

Кроме США, перебои в работе сервиса зафиксированы в Великобритании (37 тыс. жалоб), Германии (7 тыс.) и Италии (5 тыс.).