Жительницу Кизляра заподозрили в присвоении средств под предлогом оформления соцвыплат

В Дагестан в отношении 26-летней жительницы Кизляра Камелии Абакаровой возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции Кизлярского района, подозреваемая посредством одного из мессенджеров, под предлогом оказания содействия в оформлении социальных выплат, присвоила деньги нескольких местных жителей.

«В общей сложности ей удалось завладеть суммой в 250 тыс. руб.»,– уточнили в пресс-службе.

Здесь добавили, что Камелия Абакарова была доставлена в отдел для разбирательства и рассказала, что просила «клиентов» перевести предоплату за свою «помощь», а позже тратила полученные деньги на личные нужды.

«Не имея возможности предоставить обещанные услуги, она тянула время, придумывая разные причины. Однако вскоре жители района начали понимать, что имеют дело с мошенницей и стали обращаться в полицию с заявлениями»,– пояснили в пресс-службе.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ефим Мартов