Дюжина сдюживших

22 февраля завершилась Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо. “Ъ” собрал дюжину спортсменов, для которых она оказалась наиболее урожайной.

Йоханнес Клэбо (лыжные гонки)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Йоханнес Клэбо

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Для Йоханнеса Клэбо итальянские Игры обернулись 100-процентным успехом. Программа мужских лыжных гонок состояла из шести дисциплин. 29-летний норвежец первенствовал в каждой — завоевал шесть золотых медалей. В середине Олимпиады он обошел трех знаменитых соотечественников — лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена — по общему числу наград высшей пробы на зимних Играх. У прежних рекордсменов их было по восемь, у нового — уже 11.

Жюлья Симон (биатлон)

Фото: Matthew Childs / Reuters Жюлья Симон

Фото: Matthew Childs / Reuters Скандально известная биатлонистка Жюлья Симон, укравшая у партнерши по сборной Франции Жюстин Брезаз-Буше около €1 тыс. с банковской карты, рисковала пропустить Олимпиаду в Италии. Но она все-таки вошла в состав национальной команды и превратилась в одну из главных звезд минувших Игр: стала ключом к победе в смешанной эстафете, выиграла женскую эстафету и индивидуальную гонку, а в масс-старте пришла к финишу второй.

Кантен Фийон Майе (биатлон)

Фото: Matthew Childs / Reuters Кантен Фийон Майе

Фото: Matthew Childs / Reuters Соотечественник Симон биатлонист Кантен Фийон Майе ехал в Италию в ранге титулованного, но уже теряющего лидерские позиции спортсмена. И тем не менее Игры для 33-летнего француза получились удачными. Два золота в эстафетах, одно — личное (так, Фийон Майе стал пятикратным олимпийским чемпионом), плюс бронза в масс-старте.

Йенс ван'т Ваут (шорт-трек)

Фото: Claudia Greco / Reuters Йенс ван’т Ваут

Фото: Claudia Greco / Reuters То, что 24-летний Йенс ван’т Ваут уедет с Олимпиады с медалями, прогнозировалось. Однако исход, при котором он будет увешан золотыми наградами, был маловероятен. Казалось, все они должны были достаться канадцу Уильяму Данджину — но фаворит соревнования провалил. А ван’т Ваут стал лучшим на дистанциях 1000 м и 1500 м, финишировал третьим на 500-метровке и добавил к этому первое место в пятикилометровой эстафете. В эстафетную четверку, кстати, вошел его старший брат — Мелле ван’т Ваут.

Йенс Лурос Офтебру (лыжное двоеборье)

Фото: Kacper Pempel / Reuters Йенс Лурос Офтебру (слева)

Фото: Kacper Pempel / Reuters После того как норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер завершил карьеру, были опасения, что медали в этом не слишком популярном виде, сочетающем лыжные гонки и прыжки с трамплина, уплывут представителям других стран. Но не уплыли. Во всех трех дисциплинах лучшим стал Йенс Лурос Офтебру.

Франьо фон Алльмен (горнолыжный спорт)

Фото: Denis Balibouse / Reuters Франьо фон Алльмен

Фото: Denis Balibouse / Reuters Швейцарцу Франьо фон Алльмену в Италии удалось то, что не удавалось в его виде никому более полувека. Он взял три золота на одной Олимпиаде. Такого успеха из горнолыжников ранее добивались лишь два человека — австриец Тони Зайлер в 1956 году и француз Жан-Клод Килли в 1968-м. Правда, их достижения все же более впечатляющие. Они добирались до вершины и в скоростных, и в технических дисциплинах. Они брали все награды без чьей-либо помощи. Франьо фон Алльмен же — ярко выраженный специалист по скоростным подвидам, а до третьего золота — в командной комбинации — его дотащил напарник Танги Неф.

Ксандра Велзебур (шорт-трек)

Фото: Claudia Greco / Reuters Ксандра Велзебур

Фото: Claudia Greco / Reuters Голландка Ксандра Велзебур взяла два золота (500 м и 1000 м), установив в первой из дисциплин мировой рекорд — единственный на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Кроме того, она приложила руку к олимпийскому рекорду в смешанной эстафете на 2000 м. Правда, за медали в этом виде программы четверка из Нидерландов не боролась: лучшее в истории Олимпиад время она показала в утешительном (за места с пятого по восьмое) финале.

Йоханнес Лохнер (бобслей)

Фото: Aijaz Rahi / AP Йоханнес Лохнер

Фото: Aijaz Rahi / AP Не оставлявший шансов соперникам на двух прошлых Олимпиадах экипаж немца Франческо Фридриха на этот раз прокатился мимо золотых наград. Сменив напарника, он взял два серебра. А победил экипаж его соотечественника Йоханнеса Лохнера — и в двойках, и в четверках (в других форматах мужчины не соревнуются). Примечательно, что одним из партнеров пилота по четырехместному бобу был Торстен Маргис, с которым главный оппонент Фридрих и взял ранее четыре олимпийских золота.

Мэтт Уэстон (скелетон)

Фото: Alessandra Tarantino / AP Мэтт Уэстон

Фото: Alessandra Tarantino / AP В скелетоне разыгрывалось всего три комплекта: по одному у мужчин и женщин, плюс еще один в смешанном разряде. Британец Мэтт Уэстон взял два золота (одно из них в паре с Табитой Стокер). Занятно, что ранее сборная страны ни разу не увозила с зимних Игр больше одной награды высшего достоинства. На итальянской Олимпиаде получилось три.

Джордан Штольц (конькобежный спорт)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Джордан Штольц

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters 21-летнего дебютанта Олимпийских игр Джордана Штольца называли претендентом на четыре (а то и на пять) наград. Однако в итоге американский конькобежец финишировал вторым в полуторакилометровой гонке, лишь четвертым — в масс-старте, а на командное преследование решил не распыляться. Впрочем, две победы на любимых спринтерских дистанциях (500 м и 1000 м) Штольц все-таки одержал. Да еще какие победы: обе — с олимпийскими рекордами.

Арианна Фонтана (шорт-трек)

Фото: Claudia Greco / Reuters Арианна Фонтана

Фото: Claudia Greco / Reuters Домашняя Олимпиада явно останется приятным воспоминанием для ветеранки шорт-трека Арианны Фонтаны. Ей покорилось золото в смешанной эстафете, а позже — еще и два серебра, на 500-метровке и в женской эстафете. Так, 35-летняя итальянка стала первой женщиной, которой удалось подняться на пьедестал на шести зимних Олимпиадах. С повторением другого рекорда не срослось: могла настичь норвежскую лыжницу Марит Бьорген по общему количеству подиумов на «белых» Играх, но не попала в призы на дистанции 1500 м (у Бьорген — 15 медалей, у Фонтаны — 14; по наградам высшей пробы баланс также в пользу норвежки — восемь против трех).

Стурла Холм Легрейд (биатлон)

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters Стурла Холм Легрейд

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters Есть в списке и человек, так и не пощупавший в Италии золото,— биатлонист Стурла Холм Легрейд. Попал он в перечень за стабильность: пять стартов — пять наград, причем четыре из них — в личных дисциплинах. Он стал вторым в гонке преследования и масс-старте (плюс серебро в эстафете с норвежской сборной), третьим — в индивидуальной гонке и спринте. А золото Игр за спиной 29-летнего спортсмена, кстати, было и так: завоевано в эстафете на пекинской Олимпиаде четырехлетней давности.

